Ucraniano debocha de soldados russos sem gasolina: 'Carona para a Rússia?'

Civil ucraniano encontra soldados russos e conversa com os homens (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O vídeo de um corajoso cidadão ucraniano que conversou e até debochou de soldados russos está ganhando repercussão nas redes sociais. O civil está dentro do carro em uma estrada quando vê o exército russo com tanques parados no meio do caminho pois teriam ficado sem combustível.

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.



“Surreal essa conversa. Um civil ucraniano encosta num blindado russo parado na beira da estrada e começa a trocar ideia com os soldados russos (que ficaram sem combustível). Ainda faz uma piada oferecendo um reboque de volta pra Rússia, que arranca risos dos soldados russos”, comentou um usuário no Twitter.





Dentro do carro, o civil responde, dando a entender que já havia encontrado com outros soldados no caminho. “Bem, enquanto tudo está do nosso lado, os seus e os presos sobrevivem bem... porque os homens também não sabem para onde estão indo. E perguntei aos outros, gente como você: ninguém sabe onde estão e para onde vão”, disse, e deixa o local.