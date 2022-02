Conselho de Segurança da ONU terá reunião sobre a crise na Ucrânia

Sessão foi solicitada pelo presidente francês Emmanuel Macron (foto: Ludovic MARIN / POOL / AFP)

O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência nesta segunda-feira às 15h (17h no horário de Brasília) sobre a crise humanitária na Ucrânia, invadida pela Rússia, informaram fontes diplomáticas neste domingo.Participarão da sessão, solicitada pelo presidente francês Emmanuel Macron, membros do departamento de Assuntos Humanitários da ONU e do Alto Comissariado para Refugiados, disse à AFP um diplomata que pediu anonimato.A França também solicitou que o secretário-geral da ONU, António Guterres, falasse na reunião, acrescentou.O pedido do encontro, que foi aceito pela Rússia como presidente em exercício do Conselho de Segurança em fevereiro, contou com o apoio da Irlanda, Albânia, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido e México, indicou outro diplomata.A guerra desencadeada em 24 de fevereiro na Ucrânia pela Rússia provocou o deslocamento de mais de 7 milhões de pessoas, segundo um comissário europeu, o que obrigou os países europeus a multiplicar as instalações de acolhimento. Outros Estados fizeram doações.Já os americanos estimam que haverá cerca de 5 milhões de refugiados se a guerra continuar.