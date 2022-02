Exército russo reconhece pela 1ª vez 'mortos e feridos' na Ucrânia

Igor Konashenkov é o porta-voz do Ministério da Defesa russo (foto: AFP)

O Exército russo admitiu pela primeira vez neste domingo (27) que registrou perdas humanas durante sua invasão da Ucrânia, embora sem especificar números."Os soldados russos estão demonstrando coragem no cumprimento de suas missões de combate (...). Infelizmente, há mortos e feridos. Mas nossas perdas são muito menores" do que no campo ucraniano, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov.O presidente russo, Vladimir Putin, lançou a invasão à Ucrânia na manhã desta quinta-feira.Konashenkov observou que os militares russos permitirão que os prisioneiros de guerra ucranianos "que se renderem" retornem às suas famílias.Os combates na Ucrânia causaram dezenas de mortes de civis, bem como o deslocamento de centenas de milhares de pessoas.A Ucrânia indicou que concordou em enviar uma delegação para uma reunião com representantes russos em sua fronteira com Belarus, país que permitiu a passagem das tropas russas para a ofensiva.