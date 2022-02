Guerra na Ucrânia: filas de 15km e crianças sem pais nas fronteiras

Ucranianos esperam em fila para entrar na Moldávia (foto: BBC)

Dezenas de milhares de ucranianos estão migrando para países vizinhos para fugir da invasão russa.

A ONU relatou que desde o início da invasão cerca de 400 mil pessoas fugiram da Ucrânia — a maioria em direção à Polônia.





Pessoas que viajaram por mais de dois dias formam filas que chegam a 15 quilômetros nos pontos de fronteira.

Além da Polônia, elas vão para as fronteiras com Moldávia e Romênia ao sul, e Hungria e Eslováquia a oeste.

A maior parte dessa multidão é formada por mulheres e crianças, já que todos os homens ucranianos entre 18 e 60 anos foram obrigados a permanecer no país para lutar.

Os correspondentes da BBC conversaram com várias delas.

Ana teve que deixar o marido na Ucrânia (foto: BBC)

Filas de 24 horas

Por Lucy Williamson, em Palanka, na Moldávia

Quem olha para a fronteira da Moldávia deve pensar que a Ucrânia é uma nação de mulheres. Mães e avós arrastam malas enquanto levam seus filhos para um futuro desconhecido.

Ana chegou ao cruzamento de Palanka depois de mais de 24 horas esperando na fila do lado ucraniano da fronteira. Seu carrinho amarelo está cheio de malas e sua neta de 6 anos canta sozinha no banco de trás.

Ana e sua enteada vieram diretamente da cidade de Odessa, no sul, a cerca de 50 km de distância, um alvo importante para a Rússia na guerra.

Mas a aparência calma de Ana desmorona assim que ela começa a falar. Em lágrimas, ela descreve como teve que deixar o marido para trás para defender seu país.

"Espero que o Ocidente nos ajude a sair dessa terrível situação, porque agora estamos enfrentando sozinhos o agressor russo."

Ao redor deles, voluntários locais das cidades e vilas da Moldávia ofereciam transporte aos ucranianos que chegavam a pé.

Chá, café e orientação em barracas improvisadas na fronteira entre Ucrânia e Moldávia (foto: BBC)

Proibidos homens

Por Mark Lowen, em Przemy%u015Bl, na Polônia

O trem noturno de Kiev, via Leópolis, chegou com os novos refugiados da Europa na estação do século 19 em Przemy%u015Bl.

A jornada de Kateryna Leontieva foi longa: seu retorno à Ucrânia pode demorar ainda mais (foto: BBC)

"Levamos 52 horas para chegar aqui", disse Kateryna Leontieva, que viajou de Kharkov com sua filha adolescente, ambas com seus passaportes ucranianos e uma mochila.

Quando perguntei como ela se sentia por estar aqui, Kateryna ficou emocionada. "Ainda não sei, as lágrimas estão correndo", disse ela. "Não senti nada, mas agora estou começando a perceber. Espero que seja apenas uma viagem curta e que voltemos em breve."

Na sala de espera da estação está Irene e seus dois filhos pequenos. Seu marido ficou em Leópolis para defender o país.

"Apenas mulheres e crianças podem vir", disse ela. "Os homens querem ficar, lutar e dar seu sangue. Eles são heróis."

As mulheres dizem que têm medo, mas se orgulham dos homens que ficaram para lutar (foto: BBC)

Voltando para ficar com o marido

Por Nick Thorpe, Beregsurány, na Hungria

Victoria veio de Irshava, no oeste da Ucrânia.

"Vim para a Hungria com minhas duas filhas. Deixei elas com parentes que estão esperando aqui na fronteira e vou voltar para ficar com meu marido", diz ela, com um sorriso nervoso.

Você tem medo de voltar?

"Honestamente, não tenho medo. Só me preocupo com minhas filhas, só isso. Vejo que as coisas não estão boas para a Ucrânia, mas não posso deixar meu país. Temos que ser patriotas."

E segue.

"Meu marido está pronto para proteger a Ucrânia, se necessário para o futuro, para nossos filhos. Eu não quero, mas devemos salvar nosso país."

