Rússia divulga imagens de Chernobyl após a sua captura

A Rússia divulgou neste sábado imagens da zona de exclusão de Chernobyl, cuja captura pelo Exército de Moscou no primeiro dia da invasão à Ucrânia causou preocupação.



Um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia neste sábado mostra soldados perto da usina, ao lado de um tanque. Um soldado diz, com o rosto coberto, que os níveis de radiação estão "sob controle" e garante que "a proteção da área está sendo realizada com a Guarda Nacional da Ucrânia e o pessoal civil". O governo ucraniano havia declarado que a equipe da usina havia sido evacuada.



A Ucrânia informou ontem que registrou níveis preocupantes de radiação em Chernobyl, embora a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) tenha estimado que os níveis "não representam nenhum perigo para o público". Alguns especialistas acreditam que o aumento da radioatividade se deva à agitação militar, que pode ter removido a terra e levantado pó contaminado.



Tropas russas tomaram o controle da central nuclear na última quinta-feira, depois de lutarem com forças ucranianas. A usina sofreu o pior acidente nuclear da História em 26 de abril de 1986, quando um dos reatores explodiu. Naquela época, a Ucrânia fazia parte da União Soviética.