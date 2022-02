FAB confirma duas aeronaves para possível evacuação de brasileiros

Avião já foi utilizado em outras missões humanitárias internacionais (foto: Sd Wilhan / Força Aérea Brasileira)

A Força área anunciou neste sábado (26) que sob orientações do Ministério da Defesa e coordenação do Ministério das Relações Exteriores (MRE), eles têm de prontidão duas aeronaves KC-390 Millennium para um possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia.

Além disso, eles explicam que o modelo do avião já foi utilizado em outras missões humanitárias internacionais: O transporte de donativos para as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, em 2020; e o apoio emergencial à tragédia causada pelo terremoto ocorrido em agosto de 2021 no Haiti.

Vale lembrar que os aviões estão localizados no aeroporto de Anápolis (GO), mas até o momento o Itamaraty ainda não revelou quando a evacuação dos brasileiros na Ucrânia ocorrerá e nem como essa evacuação será feita.

