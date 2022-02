Prefeitura de Kiev decreta toque de recolher até esta segunda-feira

Cidade vazia após toque de recolher decretado pela prefeitura de Kiev (foto: AFP)

A prefeitura de Kiev decretou, neste sábado (26), um toque de recolher que ficará em vigor de hoje às 8h locais (3h em Brasília) de segunda-feira (28), no momento em que a Ucrânia tenta resistir à invasão militar russa com combates no centro da capital."O toque de recolher em Kiev começa no sábado às 17h (12h em Brasília) e segue até segunda-feira, às 8h", informou a assessoria da prefeitura, em um comunicado, acrescentando que todas as pessoas que estiverem nas ruas durante este período "serão consideradas membros de grupos sabotadores inimigos".

Desde terça-feira, poderosos alto-falantes tocam o hino nacional "A Ucrânia não está morta" na grande praça Maidan.

