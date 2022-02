Rússia anuncia expansão da ofensiva na Ucrânia em todas as direções

O Exército russo recebeu ordens, neste sábado (26), para expandir sua ofensiva contra a Ucrânia, apesar do crescente protesto internacional em sentido contrário, alegando que Kiev rejeitou as negociações.



"Hoje, todas as unidades receberam a ordem de ampliar a ofensiva em todas as direções, de acordo com o plano de ataque", declarou o Ministério russo da Defesa, em um comunicado.

Mais cedo, a prefeitura de Kiev havia decretado toque de recolher de 17h de hoje até 8h de segunda.



