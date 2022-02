Kiev amanhece com ruas vazias e soldados armados

(foto: AFP)

Os russos ainda não tomaram pontos essenciais da capital ucraniana. Um míssil, no entanto, acertou um prédio residencial na cidade. Não houve feridos, segundo o governo do país.

Correspondentes internacionais em Kiev relatam ruas vazias, com muito poucos civis ou carros, mas com soldados armados da Ucrânia.







Segundo informações, todos usam adesivos, além do uniforme para se identificarem. Os militares do país invadido temem a presença de russos infiltrados na cidade há dias.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recusou a oferta de resgate dos Estados Unidos. Decidiu permanecer e resistir a tomada da capital. Gravou um vídeo, nas ruas da cidade, dirigido ao povo, para conclamar que os ucranianos se mantenham a defender o país.



Zelensky, com um discurso mais calmo, diz que chegou a hora de a União Europeia decidir se a Ucrânia poderá fazer parte do bloco.

