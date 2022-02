Presidente da Ucrânia diz que russos tentarão tomar Kiev neste sábado (26)

"Hoje foi um dia difícil, mas com coragem. Lutamos pelo nosso Estado em todas as frentes, no sul, leste, norte e em muitas cidades do nosso belo país", acrescentou.O líder ucraniano informou que conversou durante o dia com vários líderes ocidentais, incluindo Joe Biden, Emmanuel Macron e Olaf Scholz."Expliquei a eles a resposta que os ucranianos ainda esperam diante dessa agressão. Aceitei mais ajuda e apoio. Uma ajuda significativa para nosso Estado", resumiu."Nosso principal objetivo é acabar com esse massacre. As perdas do inimigo foram muito importantes", assegurou.