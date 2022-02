Agência de saúde dos EUA afrouxa diretrizes para o uso de máscaras

A mais alta agência de saúde dos Estados Unidos revisou nesta sexta-feira (25) de forma drástica suas diretrizes para o uso de máscaras para conter a transmissão da covid-19, uma decisão que significa que a maioria dos americanos não será aconselhada a usá-las em ambientes fechados, inclusive as crianças em idade escolar.



"Estamos em um lugar mais forte hoje como nação, com mais ferramentas para proteger a nós e nossas comunidades da covid-19", disse a jornalistas Rochelle Walensky, diretora dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC).



As mudanças abrangem as métricas usadas para determinar se as pessoas devem usar máscaras.



Segundo as diretrizes atuais, o uso é vinculado às taxas de contágios, com 95% do país considerado área de alto risco ou risco substancial de transmissão e, portanto, coberto por alertas para o uso de máscaras.



As novas métricas incluem as hospitalizações por covid-19 e a capacidade hospitalar local para criar uma nova medida conhecida como "nível comunitário de covid-19".



Os moradores podem checar o site dos CDC para verificar se sua área está em verde, amarelo ou laranja em um mapa nacional.



Agora, mais de 70% da população vivem em áreas sem recomendação para o uso de máscaras segundo o novo marco, inclusive escolas nas áreas verdes ou amarelas.



Pedidos para suspender o uso de máscaras têm se multiplicado nas últimas semanas, enquanto aumentam as preocupações sobre seu impacto no desenvolvimento social, emocional e educacional das crianças.



Walenksy explicou que as novas diretrizes são estatisticamente rigorosas, mas poderiam ser revistas "se ou quando novas variantes surgirem ou caso o vírus avance".



As diretrizes revistas não serão aplicadas ao sistema de transportes. Uma norma federal sobre o que será revisto nesta área será revista em meados de março, quando a atual está prevista para expirar.



Os Estados Unidos estão saindo de sua última onda da covid, provocada pela variante ômicron, que embora seja muito transmissível, provoca casos menos severos entre as pessoas vacinadas ou que tiveram uma infecção prévia.



Cerca de 65% da população americana está totalmente vacinada e máscaras mais potentes, como a PFF2, que confere forte proteção aos usuários, agora estão mais disponíveis para a população que precisa delas, como os imunodeprimidos.



Nas últimas semanas, o governo do presidente Joe Biden aumentou seu discurso sobre a normalização enquanto a pandemia passa para uma nova fase endêmica.



Estados governados tanto por republicanos quanto por democratas assumiram a dianteira, suspendendo suas ordens ou estabelecendo um cronograma iminente para fazê-lo.