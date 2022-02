Grã-Bretanha congela bens de Putin e Lavrov por invasão da Ucrânia

Vladimir Putin (foto: AFP/REPRODUÇÃO)

O governo britânico ordenou nesta sexta-feira (25) bloquear os bens do presidente russo, Vladimir Putin , e de seu chanceler, Serguei Lavrov, em resposta à

invasão russa da Ucrânia.

O Tesouro britânico publicou esta medida, que inclui os dois dirigentes na lista de oligarcas russos com bens ou contas bancárias no Reino Unido que foram sancionados. primeiro-ministro britânico, Boris Johnson , alertou na quinta-feira que os países ocidentais imporiam sanções "massivas" contra a economia da Rússia, chamando seu presidente de "ditador".

Leia também: Por que a Rússia invadiu a Ucrânia?



Ele também se pronunciou a favor da exclusão do país do sistema bancário internacional Swift.



O Reino Unido sancionou na terça-feira cinco bancos e três oligarcas russos e na sexta fechou seu espaço aéreo para a companhia aérea russa Aeroflot, congelou os ativos de grupos bancários e fabricantes de armas e sancionou outros cinco magnatas, antes de anunciar as medidas contra Putin e Lavrov.

União Europeia