Vladimir Putin: quem é o presidente da Rússia que pode governar até 2036

Putin pode governar a Rússia até 2036 (foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP) O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está por trás da invasão militar à Ucrânia , iniciada nesta quinta-feira (24/2). O líder russo está no poder há mais de 20 anos e já chegou fazer a fazer parte do famoso serviço secreto russo, a KGB.













Em 2012, ele voltou ao poder para um mandato de seis anos e foi reeleito em 2018. Ano passado, Putin sancionou uma lei que permite que ele concorra a mais dois mandatos consecutivos. Com isso, ele poderá ficar no poder até 2036.

Putin alimenta seu cavalo durante férias, em 2009 (foto: Getty Images/AFP/Reprodução ) O presidente nasceu em Leningrado, que mais tarde se tornou São Petersburgo, em 1952. Em 1975, ele entrou para KGB ainda durante a União Soviética. Crítico de Vladimir Lênin, Putin já se pronunciou tanto contra, quanto a favor do comunismo.





Em 2020, o opositor de Putin, Alexei Navalny, foi envenenado durante um voo internacional. Putin sempre negou que tenha relação com o caso. Em janeiro de 2022, o governo da Rússia incluiu o opositor na “lista de terroristas” do país. Atualmente, ele cumpre pena na Rússia depois de voltar da Alemanha, onde se recuperou do envenenamento.





De acordo com o jornal britânico Daily Star, fontes anônimas russas apontam que Putin teria uma fortuna estimada em até £147 bilhões, correspondente hoje mais de um trilhão de reais, o que faria dele o homem mais risco do mundo.





Polêmico com a comunidade LGBTQIA+, Putin se diz grande defensor dos valores cristãos. No país, a lei estabelece que relações entre pessoas do mesmo sexo são "inferiores" às heterossexuais. Em 2021, uma reforma nas leis do país, encabeçada por ele, passou a proibir casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Putin participa de experimento científico e pilota asa-delta motorizada em 2012 (foto: Getty Images/AFP/Reprodução )





Putin também já virou meme por ter um estilo de vida "aventureiro". Ele faz questão de divulgar os momentos de lazer. Ele é faixa preta em judô, pratica esqui e faz trilhas a cavalo.







Durante seu tempo no poder, Putin anexou a região da Crimeia ao território russo, em 2014, e agora lidera a invasão à Ucrânia