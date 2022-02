Papa não presidirá celebrações da Quarta-Feira de Cinzas

Papa não poderá presidir celebrações da Quarta-feira de Cinzas (foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

O papa Francisco, de 85 anos, cancelou uma viagem programada para domingo a Florença (centro da Itália) por uma dor aguda no joelho, informou nesta sexta-feira (25) o Vaticano.



"Devido a uma dor aguda no joelho para a qual o médico prescreveu um período de descanso maior para a perna, o papa Francisco não poderá viajar a Florença no domingo 27 de fevereiro, nem presidir as celebrações da Quarta-Feira de Cinzas, em 2 de março", explica um comunicado.



Francisco havia programado a visita no domingo a Florença para participar de um encontro com bispos e prefeitos dos países da bacia do Mediterrâneo com o objetivo de defender a paz e a convivência entre estes países em um momento particularmente difícil para a Europa, após a invasão da Ucrânia por parte da Rússia.



Representantes de 20 países, de três continentes, inauguraram na quarta-feira o evento, organizado pela Conferência Episcopal Italiana (CEI), com o lema "Mediterrâneo, fronteira de paz".



O pontífice argentino, que passou por uma cirurgia para remover parte do cólon em 2021 e teve parte de um pulmão removido durante a juventude, sofre uma dor ciática crônica que o obriga a mancar visivelmente.



Esta não é a primeira vez que ele precisa cancelar cerimônias oficiais por problemas de saúde e fortes dores.