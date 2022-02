Papa Francisco lamenta tragédia em Petrópolis e diz rezar pelas vítimas

(foto: Tiziana FABI / AFP)

O Papa Francisco prestou solidariedade às vítimas da tragédia em Petrópolis , na Região Serrana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18/2). Por meio de um telegrama, enviado ao pela Santa Sé ao bispo de Petrópolis, o secretário do pontífice, cardeal Pietro Parolin, disse que o Papa está rezando pelas vítimas.

"Santo Padre, ao tomar conhecimento com profundo pesar das trágicas consequências do deslizamento de terras nessa cidade, confia ao senhor bispo transmitir às famílias das vítimas as suas condolências e a sua participação na dor de todos os enlutados ou despojados de seus haveres", escreveu em português.

Francisco também disse que deseja "pronto restabelecimento e serenidade e consolação da esperança cristã para todos os atingidos pela dolorosa provação".

Pelo menos 120 pessoas morreram após uma tempestade atingir a cidade na terça-feira (15/2). As buscas por desaparecidos continuam nesta sexta-feira (18/2).