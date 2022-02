G7 se diz pronto para agir em caso de 'interrupções' do mercado energético

O G7 de países de economias avançadas disse nesta quinta-feira (24) que está pronto para agir se a invasão russa da Ucrânia causar "interrupções" no fornecimento de energia.



"Estamos monitorando de perto as condições do mercado global de petróleo e gás", disse o G7 em comunicado após uma videoconferência para discutir a crise desencadeada pela invasão.



O grupo disse que apoia "os compromissos consistentes e construtivos e a coordenação entre os principais produtores de energia e os consumidores, a favor do interesse coletivo de uma estabilidade do fornecimento global de energia".



"Estamos prontos para agir, se necessário, para lidar com possíveis interrupções", disseram os países em comunicado.



O G7 é formado pelos Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido e Itália.