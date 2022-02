Combates em Chernobil, perto de depósito de resíduos nucleares (oficial)

As autoridades ucranianas informaram sobre combates perto do depósito de resíduos nucleares de Chernobil, onde as forças russas chegaram depois de cruzar a fronteira com Belarus.



De acordo com um assessor do ministério do Interior ucraniano, Anton Guerashtshenko, as "tropas dos ocupantes entraram na zona da usina de Chernobil por Belarus".



"Os membros da Guarda Nacional que protegem o depósito oferecem uma resistência obstinada", disse ele no Telegram.