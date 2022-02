China diz entender 'preocupações razoáveis da Rússia" e não vê invasão

Fumaça é vista em aeroporto militar ucraniano, em Kharkiv (foto: Aris Messinis / AFP)

A China "compreende as preocupações razoáveis da Rússia em matéria de segurança" – disse o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, a seu homólogo russo, Serguei Lavrov, nesta quinta-feira (24), dia em que Moscou lançou um ataque em larga escala à Ucrânia.



"A China sempre respeitou a soberania e a integridade territorial de todos os países", afirmou Wang, de acordo com uma transcrição da conversa por telefone entre ambos, divulgada por seu ministério.

"Ao mesmo tempo, também observamos que a questão ucraniana tem uma história especial e complicada. Entendemos as preocupações razoáveis da Rússia em matéria de segurança", declarou o ministro chinês.



"A China está acompanhando de perto os últimos acontecimentos", disse por sua vez Hua Chunying, uma porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, horas mais tarde.



Hua se negou a descrever o ataque como uma "invasão".



"Pedimos a todas as partes que tenham moderação para evitar que a situação saia de controle", disse em coletiva de imprensa.



Sem condenar Moscou, Hua reservou seus principais ataques contra os Estados Unidos, acusados de terem fornecido munições a Kiev e de terem invadido Iraque e Afeganistão no passado.



A porta-voz pareceu subestimar a gravidade da situação, questionando a existência de vítimas e destacando que o ministério da Defesa russo prometeu não atacar cidades ucranianas.



A embaixada chinesa na Ucrânia pediu nesta quinta-feira aos seus cidadãos que aumentem sua vigilância para os "graves distúrbios" no país.



O presidente russo Vladimir Putin lançou nesta quinta-feira uma invasão na Ucrânia, com ataques aéreos e a entrada de forças terrestres a partir de vários eixos.



Nas últimas semanas, Moscou exigiu ao Ocidente garantias para sua segurança, particularmente a promessa de que a Ucrânia não se uniria à Otan.



No início do mês, durante uma visita de Putin a Pequim com motivo da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, os dois países disseram que eram "contra qualquer futura ampliação da Otan".