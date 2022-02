Ucrânia afirma que tropas russas invadiram região de Kiev

Tanque ucraniano patrulha área central de Kiev, capital do país: tropas russas já estão na região (foto: Daniel LEAL / AFP)

As forças russas entraram na região do norte de Kiev a partir de Belarus para executar um ataque com mísseis Grad contra alvos militares, afirmaram os guardas de fronteira ucranianos nesta quinta-feira (24), primeiro dia da invasão russa ao terrítório ucraniano.



Os guardas de fronteira disseram que o ataque terrestre partiu do posto de controle de Vilcha, cerca de 150 quilômetros ao norte da capital.



Um correspondente da AFP no norte da capital ucraniana observou helicópteros não identificados nas proximidades de Kiev.



Outras informações, que não puderam ser confirmadas até agora, falam de um voo procedente de Belarus.

O ministro da Defesa deste país, aliado da Rússia, anunciou o fechamento do espaço aéreo sobre a fronteira com a Ucrânia a partir das 9h (6h de Brasília) para "garantir a segurança" da sua utilização.