Guerra: veja as reações das autoridades europeias sobre a invasão à Ucrânia

Úrsula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, em comunicado sobre invasão russa à Ucrânia (foto: European Commission ) “Estas estão entre as horas mais sombrias da Europa desde a Segunda Guerra Mundial”, declarou o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, em comunicado oficial nesta quinta-feira (24/2).









“Condenamos veementemente o ataque injustificado da Rússia à Ucrânia”, reiterou Leyen. A presidente declarou que os ativos russos na UE serão congelados e o acesso dos bancos russos ao mercado financeiro da União serão impedidos. Para Borrell, a Rússia corre o risco de um “isolamento sem precedentes''.





Países europeus condenam o ataque russo





Itália: Mais cedo, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, qualificou o ataque russo à Ucrânia como "injusto e injustificável". Em comunicado, o premier italiano declarou: “A Itália está junto do povo e das instituições ucranianos neste momento dramático”.





Espanha: No Twitter, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, escreveu: “O Governo de Espanha condena a agressão da Rússia contra a Ucrânia e manifesta a sua solidariedade com o Governo ucraniano e o seu povo”. Sánchez afirmou, ainda, que o país está em contato com aliados da UE para coordenar uma resposta.





Reino Unido: “Esta é uma catástrofe para o nosso continente”, tuitou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. O premier fará um discurso oficial, destinado à população, esta manhã. “O presidente Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição. O Reino Unido e nossos aliados responderão de forma decisiva”, escreveu.





Alemanha: Nas redes sociais, o chanceler alemão, Olaf Scholz, definiu o ataque como uma “violação flagrante do direito internacional” e que “nada pode justificá-lo”. Uma ação será coordenada junto à Otan e à UE. “Este é um dia terrível para a Ucrânia e um dia sombrio para a Europa”.





França: “Em matéria econômica e financeira, em termos de equipamento defensivo, a França continuará a dar o seu apoio”, afirmou o presidente Emmanuel Macron. Em seu perfil no Twitter, Macron reiterou condenar o ataque: “A Rússia deve encerrar suas operações militares imediatamente”.