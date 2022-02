EUA lançam seu maior leilão para operação de geradores eólicos offshore

Os Estados Unidos lançaram nesta quarta-feira (23) um leilão público para a operação de geradores eólicos offshore em seis áreas localizadas ao longo das costas dos estados de Nova York e Nova Jersey, a maior operação do tipo a ser realizada no país.



Iniciados em 48,8 milhões de dólares, os lances chegaram a US$ 617 milhões ao meio-dia, após 11 rodadas. A concorrência pode durar até sexta-feira, segundo a agência que supervisiona o processo, o Escritório de Administração de Energia Oceânica (Boem).



As seis zonas propostas representam mais de 2 mil quilômetros quadrados (488 mil acres) em um setor triangular chamado New York Bight. Em sua potência máxima, devem fornecer sete gigawatts, a eletricidade necessária para 2 milhões de residências.



Cerca de 25 empresas foram autorizadas a participar da operação, entre elas especialistas europeus como Avangrid Renewables, Equinor ASA e EDF Renewables Development, além de grupos americanos como Invenergy e Arevia Power.



A operação representa um marco "pois é a primeira licitação organizada pelo governo federal desde 2018", ressaltou Lesley Jantarasami, especialista do setor energético do grupo Bipartisan Policy Center.



O governo de Joe Biden se comprometeu logo após sua posse a criar as condições para produzir 30 gigawatts de energia eólica offshore até 2030.



"Há muito tempo, todos dizem que esta forma de energia está prestes a decolar, pois há muitos investidores, e que as empresas europeias (mais experientes que as americanas nestes projetos, ndr) estão prontas para participar", explicou a especialista.



"Mas não havíamos visto o governo federal tomar medidas concretas para tornar isso realidade. As pessoas querem ver os projetos avançarem", acrescentou.



Onze empresas participaram em 2018 dos leilões para a exploração de três lotes que abrangem 1.578,2 quilômetros quadrados (cerca de 390 mil acres) perto de Massachusetts. Três delas venceram a concorrência por um total de 405 milhões de dólares, após 32 rodadas.



