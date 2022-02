Casal come 12 hambúrgueres, foge sem pagar e desafio vira caso de polícia

O 'Desafio do Hambúrguer' oferece um lanche grátis para o cliente que consegue comer 12 hambúrgueres em menos de seis minutos (foto: Reprodução)

Um casal acabou foragido da polícia, no Reino Unido, após comer 12 hambúrgueres em um restaurante e se recusar a pagar.





Os dois clientes foram até o restaurante Bite Me Burguer, em Marlborough, com a intenção de participar de um desafio oferecido pelo estabelecimento. O "Desafio do Hambúrguer" oferece um lanche grátis caso o cliente consiga comer 12 hambúrgueres em menos de seis minutos.





Porém, para participar do desafio é preciso agendar. Ao serem avisados, os clientes pediram mesmo assim os 12 lanches. Porém, ao terminar de comer, o casal se recusou a pagar o que consumiram. O dono do restaurante informou ao Daily Mail que a dívida dos clientes é de 174 libras (R$ 1.213).





"Essas pessoas disseram que queriam fazer o desafio, mas era sábado à noite, estávamos muito ocupados e não tínhamos equipe e tempo para isso. Então dissemos que, infelizmente, eles não poderiam participar. Mesmo assim, eles ainda pediram 12 hambúrgueres e disseram que queriam fazer o desafio. Explicamos que 'desculpe, isso não será possível", disse Simon Wetton.





No entanto, mesmo assim eles pediram os lanches e, ao fim, disseram que não iriam pagar porque tinham completado o desafio. Quando o restaurante disse que eles teriam que pagar, eles fugiram.





Além disso, o dono do restaurante disse que, pelas images do circuito interno, é possível ver que eles não comeram os hambúrgueres em menos de seis minutos. "Por acaso, pude ver pelas imagens do circuito interno de TV que está claro que eles não comeram os hambúrgueres em seis minutos, embora não tenha sido combinado", explicou.