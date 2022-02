Conselho de transição de Mali entra em vigor por mais cinco anos

A assembleia que desempenhou o papel de órgão legislativo no Mali, após a tomada do poder pelos militares, referendou sua validade, nesta segunda-feira (21), por um período de até cinco anos antes da convocação de eleições e do retorno dos civis ao poder.



Controlado pelos militares, o Conselho Nacional de Transição (CNT) aprovou por unanimidade, com 120 votos, a revisão da Carta de Transição.



Esta Carta funciona como a Ata fundamental durante o período que antecede a volta dos civis à liderança do país.



O Mali está mergulhado em uma grave crise política e de segurança desde 2012, quando eclodiram insurgências separatistas e de grupos jihadistas.



A revisão aprovada nesta segunda-feira estabelece que o período de transição estará em conformidade com as recomendações feitas no âmbito das consultas a nível nacional, em dezembro de 2021. Estes "conselhos" propuseram uma transição com duração de entre seis meses e cinco anos.



A data das eleições permanece um mistério, uma questão que tem causado embates entre as atuais autoridades malinesas, por um lado, e a Organização dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e parte da comunidade internacional, por outro.