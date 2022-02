Um dos desaparecidos após incêndio em embarcação na Grécia é resgatado com vida

Um dos passageiros desaparecidos após um incêndio em uma balsa na madrugada de sexta-feira na costa da Grécia foi encontrado vivo, informaram neste domingo (20) à AFP as equipes de resgate, que ainda procuram 11 caminhoneiros que viajavam na embarcação.



O passageiro resgatado tem 21 anos e foi encontrado na popa do navio, e de lá conseguiu se comunicar com os socorristas.



Até agora, 281 passageiros foram resgatados e 11 continuam desaparecidos, mas de acordo com a rede Skai TV, os socorristas informaram que estão trabalhando para resgatar entre quatro e cinco pessoas que ainda estariam vivas.



O sobrevivente, que disse ser originário de Belarus, gritou desesperadamente aos socorristas: "Digam-me que estou vivo!", segundo o jornal local Proto Thema.



As equipes de resgate perceberam a presença do jovem na embarcação quando esta estava sendo rebocada a menos de 3 quilômetros da costa de Corfu, na Grécia.



Eles foram então capazes de ajudá-lo com uma escada, de acordo com as autoridades gregas.



O jovem, que estava de bermuda e camiseta preta, conseguiu descer a escada sozinho para chegar ao barco e aparenta estar bem de saúde, segundo imagens do site Iefimerida.



A embarcação da empresa italiana Grimaldi pegou fogo na madrugada de sexta-feira, após deixar o porto grego de Igumenitsa, com 290 pessoas registradas a bordo, com destino a Brindisi, na Itália.



Mas entre os resgatados estavam dois migrantes afegãos irregulares, aumentando o temor de que possa haver outros passageiros não registrados.



- Corrosivos perigosos -



Os onze desaparecidos são sete búlgaros, três gregos e um turco, disse a guarda costeira grega à AFP.



Os socorristas esperam que o passageiro resgatado possa fornecer informações sobre outras pessoas desaparecidas que podem estar presas no barco, do qual uma fumaça espessa ainda emanava neste domingo.



O jovem indicou que ouviu vozes no sábado, segundo a rede de televisão ERT.



"Desci todos os níveis das cabines abaixo do convés, até o último, ouvi vozes, mas não consegui ver ninguém", declarou o sobrevivente ao Iefimerida.



As autoridades estão "otimistas, já que este homem conseguiu subir à ponte nestas condições", disse à ERT Nikos Alexiou, porta-voz da guarda costeira.



A notícia da descoberta de um passageiro vivo animou os familiares dos desaparecidos que aguardam no porto de Corfu.



No sábado, a Itália anunciou que sua equipe da guarda costeira mobilizada para evitar qualquer vazamento de contaminante detectou um ponto suspeito perto do navio em chamas, que quando partiu transportava 800 m3 de combustível e 23 toneladas de "produtos corrosivos perigosos".



As autoridades gregas começaram as investigações, mas de acordo com vários testemunhos concordantes, o incêndio pode ter começado em um caminhão estacionado no compartimento de carga.