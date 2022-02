Conheça mais sobre Theresa, mulher que abandonou o marido depois de ménage

Theresa Rose e Jacqui (foto: Reprodução/Tik Tok) Para celebrar o aniversário do marido, em 2020, Theresa Rose, decidiu sugerir um ménage para esquentar a relação dos dois. O que ela não sabia é que a experiência a levaria a se apaixonar pela terceira parte da relação, Jacqui. Pelas redes sociais, Theresa compartilha a rotina das duas, fala sobre o ativismo LGBTQIA+ e também sobre como criar os dois filhos, que teve no casamento anterior, para também serem ativistas. Veja os assuntos que ela aborda nas redes sociais.

Toda forma de amor

Theresa posta sempre vários vídeos românticos dela e de Jacqui juntas, celebrando o amor das duas.





Rotina da família

O perfil no Tik Tok dela tem o nome “Raising2Activists”, que em tradução livre seria algo como “Criando dois ativistas”. Isso porque ela compartilha vários vídeos fofos dela, Jacqui e os filhos, além de responder diversos questionamentos "estereotipados" sobre o estilo de vida da família.





Criação dos filhos

Em um dos vídeos, Theresa defende o estilo de criação sem estereótipos de gênero, ao pintar as unhas do filho enquanto esmaltava as próprias unhas.





E esse é apenas um dos vários vídeos que compartilha da rotina da família.





Além disso, ela mostra nos vídeos as maneiras que ensina os filhos a estabelecer limites e respeito.





Ativismo

Ela também faz comentários sobre sexualidade fluida, desmentindo a ideia de que ser heterossexual ou homossexual é uma escolha e defende abertamente a comunidade LGBTQIA .





Ativismo político

Além disso, Theresa usa as plataformas digitais para se posicionar politicamente contra membros do governo norte-americano que são contra os direitos da comunidade LGBTQIA .





Ativismo contra religiões conservadoras

Theresa teve uma criação conservadora e católica e por isso, nunca se sentiu confortável em explorar sua sexualidade enquanto era mais jovem. Assim, em seus vídeos, ela critica esse tipo de posicionamento e celebra finalmente poder viver sua própria verdade.