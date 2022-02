Gêmeas se casam com irmãos gêmeos e têm filhos com um mês de diferença

Brittany e Briana são idênticas e se casaram com os irmãos gêmeos John e Jeremy Salyers (foto: Redes Sociais/Reprodução) As gêmeas americanas Brittany e Briana são idênticas e se casaram com os irmãos gêmeos idênticos John e Jeremy Salyers, os casais tiveram filhos praticamente idênticos que nasceram com um mês de diferença. Devido às condições genéticas, os bebês são "irmãos" e primos ao mesmo tempo.

“Jett & Jax Salyers são os mais novos gêmeos quaternários do planeta! Duas crianças nascidas com menos de nove meses de diferença (essa referência de data, os país usaram para explicar que até nove meses as crianças podem ser considerados "gêmeos quaternários") de mães gêmeas idênticas e de pais gêmeos idênticos" explicam os pais no Instagram.





Os casais se conheceram em um festival só para gêmeos em 2017, se casaram um ano depois e moraram na mesma casa, na Virgínia.





Para o jornal Australia 's Today, as irmãs contaram que planejam engravidar juntas de novo: "Acho que há algo que gostaríamos de experimentar juntos novamente. Vivemos a maioria dos marcos de nossas vidas juntos, aniversários, tirar carteira de motorista, formaturas e nosso casamento duplo. Este seria o próximo grande evento, e adoraríamos experimentá-lo juntos, e assim o faremos."





*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes