Abbas recebe Pelosi na Cisjordânia

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, reuniu-se nesta quinta-feira, em Ramallah (Cisjordânia ocupada), com o presidente Mahmud Abbas, que denunciou "ações unilaterais israelenses", informou o gabinete do líder palestino.



Essa foi a reunião mais importante entre palestinos e funcionários dos Estados Unidos em anos. Abbas pediu que o governo americano atue para acabar com "ações unilaterais israelenses" que, segundo ele, colocam em risco a "solução de dois Estados", israelense e palestino.



Abbas citou, entre outras coisas, a "expulsão" de palestinos de Jerusalém Oriental, parte da Cidade Sagrada ocupada desde 1967 e, posteriormente, anexada por Israel, e a continuação da colonização judaica na Cisjordânia.



As relações entre os Estados Unidos e a Autoridade Palestina pioraram durante o mandato do presidente republicano Donald Trump, que reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Desde que seu sucessor, o democrata Joe Biden, assumiu o poder, em 2020, os contatos foram retomados entre o presidente palestino e autoridades americanas.



Especialistas acreditam que o governo Biden quer reforçar a Autoridade Palestina como baluarte contra o Hamas, que governa a Faixa de Gaza e é considerado uma organização terrorista por Israel e muitos países ocidentais.



À frente de uma delegação do Partido Democrata, Nancy Pelosi, reuniu-se nesta semana com autoridades de Israel, incluindo o primeiro-ministro, Naftali Bennett, que a agradeceu por seu "apoio contínuo a Israel". "Reafirmamos repetidamente o compromisso dos Estados Unidos com uma solução de dois Estados justa e viável, que aumente a estabilidade e a segurança de Israel, dos palestinos e de seus vizinhos", disse a deputada americana, segundo um comunicado de seu gabinete.



O governo de Israel afirma que deseja discutir maneiras "de melhorar" o nível de vida dos palestinos, mas não busca participar de novas negociações de paz, paralisadas desde 2014. Bennett se opõe à criação de um Estado palestino.