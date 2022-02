EUA alerta contra manipulação de preços com o pretexto da pandemia

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos alertou nesta quinta-feira (17) às empresas que não aproveitem as interrupções na cadeia de abastecimento causadas pela pandemia de covid-19 para manipular preços.



"As interrupções temporárias das cadeias de abastecimento não deveriam servir para condutas ilegais,", disse o procurador-geral assistente, Jonathan Kanter, em um comunicado.



"A Divisão Antitrust não admitirá quea as empresas conspirem para cobrar mais aos consumidores com o pretexto das interrupções nas cadeias de abastecimento", disse Kanter.



Luis Quesada, membro de uma divisão especializada do FBI, disse que as alterações no abastecimento "deram a criminosos a oportunidade de acomodar preços e cobrar mais".



"O FBI e nossos órgãos de segurança associados continuarão colaborando e investigando estratégias que violam nossas leis antimonopólio e sufocam nossa recuperação econômica".



O Departamento de Justiça não identificou nenhuma indústria específica, mas alertou que as interrupções nos abastecimentos impactaram vários setores, desde a agricultura até a atenção médica.



O departamento da Justiça também disse que formou um grupo de trabalho que examinará os problemas das cadeias mundiais de abastecimento junto aos governos da Austrália, Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia.



Esse grupo está desenvolvendo e compartilhando inteligência para detectar e combater práticas nocivas.