Google limitará compartilhamento de dados em dispositivos Android

O Google anunciou nesta quarta-feira (16) que pretende limitar o compartilhamento de dados com terceiros nos anúncios publicitários em seu sistema operacional Android, uma questão delicada relacionada à privacidade dos usuários já modificada por sua concorrente Apple nos iPhones.



Os gigantes do setor de tecnologia estão sob uma pressão cada vez maior para equilibrar privacidade e publicidade dirigida, após reclamações dos usuários e ameaças de órgãos reguladores de impor regras mais rígidas.



As empresas tentam, porém, manter o acesso aos dados, cruciais para suas bilionárias receitas com publicidade.



Os softwares operacionais da Apple e do Google são executados na maioria dos smartphones do mundo. Por isso, qualquer alteração feita em suas políticas poderá afetar bilhões de usuários.



"Nosso objetivo (...) é desenvolver soluções publicitárias eficazes e que melhorem a privacidade, para que os usuários saibam que suas informações estão protegidas e que desenvolvedores e empresas tenham as ferramentas para ter êxito nos dispositivos móveis", disse o Google, em um comunicado.



No ano passado, a Apple anunciou que os usuários de seus cerca de 1 bilhão de iPhones em circulação podem escolher se permitem que suas atividades online sejam rastreadas para fins de segmentação de anúncios. O grupo alega que isso é uma prova de sua preocupação com a privacidade, enquanto seus críticos afirmam que a empresa ainda pode continuar a fazer este rastreio.



GOOGLE