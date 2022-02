Fundação da Costa Rica promove plantio de 6 milhões de árvores por vítimas da covid-19

Silvia Lobo plantou uma árvore na Costa Rica na segunda-feira (14), em homenagem ao pai, que morreu de covid-19 em maio passado. Ela fez isso por meio de uma fundação local que espera repetir a cena quase 6 milhões de vezes ao redor do mundo.



Silvia se comprometeu com a iniciativa Healing Trees, da Fundação San Ramón Carbono Neutral, na Costa Rica, que pretende plantar cerca de seis milhões de árvores em todo mundo, em homenagem ao número de mortes causadas até agora pela pandemia do coronavírus.



"Esta árvore vai crescer muito. Vai ser forte como meu pai. Vai nos lembrar dele", disse Silvia à AFP, sentada ao lado de sua mãe, Vera Bogantes, segundos depois de cobrir de terra a raiz da homenagem a Carlos Lobo.



O plantio ocorreu em uma fazenda verde em Esparza, na província costeira de Puntarenas, a oeste de San José.



A pequena árvore nativa e de folhas verdes, conhecida como quebracho, é apenas uma dentro da iniciativa que, segundo o presidente da fundação, José Zaglul, terá um dia mundial de plantio em 4 e 5 de maio, data-limite para atingir o ambicioso número.



Segundo Zaglul, ONGs da África, Ásia, Estados Unidos e América Latina já manifestaram seu compromisso. Uma deles é a Better World Cameroon, que pretende plantar 100.000 árvores frutíferas em vilarejos pobres de Camarões, contribuindo também para a alimentação e para o comércio.



A iniciativa já recebeu o apoio de personalidades como Steve Kerr, técnico da NBA, e do cantor colombiano Fonseca. Também solicitaram apoio do papa Francisco.