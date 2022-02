Filho do presidente do Turcomenistão é designado para sucedê-lo

O filho de Gurbanguly Berdymukhamedov, o autoritário presidente do Turcomenistão, foi designado como candidato para sucedê-lo, informou nesta segunda-feira a televisão estatal deste país da Ásia Central, um dos mais fechados do mundo.



"No congresso extraordinário do Partido Democrático do Turcomenistão, realizado em Ashgabat, o vice-presidente do gabinete, Serdar Berdymukhamedov, foi indicado como candidato presidencial", disse a televisão.



O chefe de Estado já havia anunciado eleições antecipadas para março.



O Turcomenistão, uma antiga república soviética rica em hidrocarbonetos, é um dos países mais repressivos do mundo e nenhuma eleição foi reconhecida como livre por observadores internacionais.



Serdar Berdymukhamedov não deve encontrar nenhuma oposição real nas eleições marcadas para 12 de março. Seu pai, que é presidente do país, chefe de governo e chefe do Senado, é a principal figura do Estado há mais de 15 anos.