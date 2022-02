Policiais matam homem que ameaçava ataque com faca em estação de trem de Paris

(foto: Wikimedia Commons)

Dois policiais mataram nesta segunda-feira a tiros um homem depois que foram ameaçados por este com uma faca em uma estação ferroviária de Paris, Gare du Nord.O homem estava com uma faca de "30 centímetros" com a sigla "ACAB" ("All cops are bastards", "todos os policiais são bastardos"), segundo a polícia.O ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmou que a operação aconteceu às 07h00 (hora da França), quando os policiais patrulhavam a estação."Os policiais usaram suas armas para evitar qualquer perito para eles mesmos e para os viajantes", escreveu Darmanin no Twitter.