Israelense é ferido em ataque com faca em Jerusalém; agressor é morto

Um palestino feriu a facadas, neste sábado (4), uma pessoa no centro de Jerusalém e foi morto pelas forças de segurança israelenses, informaram a polícia e socorristas.



"Por volta das 16h30, um agressor (...) esfaqueou um transeunte perto do Portão de Damasco em Jerusalém Oriental e depois tentou esfaquear um policial de fronteira", informou a polícia israelense, que afirmou ter "neutralizado" o homem.



O Crescente Vermelho Palestino disse que o jovem, um palestino, havia morrido, e um fotógrafo da AFP no local viu o corpo do jovem no chão perto do Portão de Damasco, nos arredores da Cidade Velha de Jerusalém.



De acordo com Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, o homem ferido é um judeu de 20 anos que foi hospitalizado "em estado moderado a grave".



Imagens de testemunhas postadas nas redes sociais mostram um palestino ferido deitado no chão, baleado pelo menos duas vezes por um agente israelense a uma distância de alguns metros.



Jerusalém, a Cisjordânia ocupada e Israel têm sido palco de ataques anti-Israel desde outubro de 2015, na maioria das vezes por jovens palestinos isolados. Desde então, essa violência diminuiu de intensidade, mas persiste esporadicamente.