Presidente da Ucrânia conversará com Biden 'nas próximas horas'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversará por telefone "nas próximas horas" com seu homólogo americano, Joe Biden, sobre a crise entre a Rússia e os países ocidentais pela situação na Ucrânia - anunciou seu gabinete neste domingo (13).



"Nas próximas horas, o presidente Volodimir Zelenskiy falará sobre a situação de segurança e sobre os atuais esforços diplomáticos voltados pra uma desescalada, com o presidente americano, Joe Biden", disse o secretário de imprensa do presidente ucraniano, Sergiy Nikiforov, no Facebook.



Depois do frenesi de telefonemas entre líderes ocidentais e Moscou, no sábado (12), os esforços diplomáticos não conseguiram apaziguar as tensões em torno da crise da Ucrânia.



Na sexta-feira, Washington havia alertado que a Rússia enviou, para o entorno da Ucrânia, forças militares suficientes para lançar uma ofensiva "a qualquer momento".