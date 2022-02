Nove pessoas são assassinadas durante funeral no México

Nove pessoas foram mortas em Ciudad Juárez, no norte do México, em dois ataques lançados durante o funeral de um homem que havia sido morto dias atrás - informou a Promotoria local no sábado (12).



Seis homens adultos, duas mulheres e um menor foram assassinados, enquanto mais duas pessoas ficaram feridas, disse um comunicado de imprensa da Promotoria do estado de Chihuahua, que faz fronteira com os Estados Unidos.



"As investigações correspondentes já começaram (...) Os peritos analisam as provas coletadas para esclarecer os fatos", disse à imprensa a porta-voz do Ministério Público, Sahira Castro.



Ciudad Juárez, na fronteira com El Paso, Texas, é há anos um dos locais mais violentos do México, devido a disputas entre grupos criminosos pelo controle das rotas de drogas.



Em 2021, mais de 1.400 assassinatos foram registrados em Ciudad Juárez.



Desde dezembro de 2006, quando o governo do então presidente, Felipe Calderón, lançou uma polêmica estratégia antidrogas com a participação de forças militares, o México registrou mais de 340.000 assassinatos, segundo dados oficiais.



A maioria destes crimes está ligada ao crime organizado, segundo o governo mexicano.