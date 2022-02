Para o Dia de São Valentim, governo tailandês recomenda sexo de máscara

Enquanto os apaixonados tailandeses se preparam para trocar demonstrações de afeto no Dia dos Namorados (Dia de São Valentim), as autoridades sanitárias locais pedem aos casais que pratiquem sexo seguro durante a pandemia, incluindo o uso de máscara contra a covid-19.



Os casos diários de coronavírus neste país turístico do Sudeste Asiático passaram de 8.000 no início do mês para quase o dobro, e as autoridades temem que o Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro, agrave esta tendência.



"A covid não é uma doença sexualmente transmissível, mas é possível pegar covid-19 pela respiração próxima e pela troca de saliva", explicou o diretor do Escritório de Saúde Reprodutiva, Bunyarit Sukrat, à AFP.



Por esse motivo, ele recomendou que os casais passem por um teste de antígeno antes de seu encontro e que "evitem posições sexuais cara a cara e beijos profundos", disse ele.



"Se possível, usar máscara facial durante o sexo pode ajudar a reduzir o risco de covid", completou Bunyarit, que também recomendou o uso de métodos contraceptivos para evitar gravidez indesejada.



A celebração de São Valentim é muito popular na Tailândia e se considera uma data propícia para se casar.