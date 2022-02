Clima seco na América do Sul beneficia preços agrícolas em Chicago

Os preços dos produtos agrícolas se recuperaram nesta sexta-feira (11) em Chicago, sustentados pelas condições climáticas ainda secas na América do Sul e pelo anúncio de vendas para a exportação.



"O mercado observa o clima na América do Sul, quando se esperam condições secas nos dez próximos dias na Argentina", onde são produzidos milho e soja, explicou Dewey Strickler, da empresa Ag Watch Market Advisors.



Mas, segundo o especialista, a colheita de soja, que começa em breve no Brasil, colocará as considerações climáticas em segundo plano.



Por enquanto, os operadores ainda estão inquietos sobre a seca, que fez escalarem os preços das oleaginosas há meses, destacou Strickler.



O Departamento da Agricultura, por sua vez, anunciou a venda para a exportação de 108.000 toneladas de soja para a China, assim como de 128.000 toneladas de milho para o Japão e 30.000 toneladas de óleo de soja a outros países.



O bushel de trigo (27 kg) para entrega em março subiu 3,40%, a 7,9775 dólares, contra 7,7150 dólares na quinta-feira.



Já o bushel de milho (de 25 kg, aproximadamente), para entrega no mês mês, subiu 1,44% a 6,5100 dólares contra 6,4175 dólares no fechamento anterior.



O bushel de soja (cerca de 27 kg), também para entrega em março, subiu 0,55% para 15,8300 dólares, em comparação com os 15,7425 dólares do dia anterior.