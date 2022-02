Governo britânico pede que seus cidadãos deixem a Ucrânia o quanto antes

O Reino Unido aconselhou nesta sexta-feira (11) seus cidadãos a deixarem a Ucrânia imediatamente como medida de segurança, em meio à crise entre a Rússia e os países ocidentais.



"A segurança dos cidadãos britânicos é nossa prioridade máxima, por isso atualizamos nossos conselhos de viagem", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.



"Instamos os cidadãos britânicos na Ucrânia a saírem imediatamente pelos meios comerciais enquanto estão disponíveis", acrescentou.



Por outro lado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta sexta, durante reunião remota com seus aliados sobre a situação na Ucrânia, que "teme pela segurança da Europa".



Johnson uniu-se a um telefonema com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes mundiais, e disse-lhes "que temia pela segurança da Europa nas circunstâncias atuais".



O governo dos Estados Unidos exortou nesta sexta-feira seus cidadãos a deixarem a Ucrânia "nas próximas 24 a 48 horas". O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta sexta-feira que a Rússia continuava enviando mais tropas à fronteira e que a invasão pode ocorrer "a qualquer momento".



No mesmo sentido, um dia depois da decisão dos Estados Unidos, a Noruega pediu nesta sexta que os noruegueses deixem a Ucrânia imediatamente "devido a uma situação grave e imprevisível" no país.