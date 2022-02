Presidente mexicano promete castigo para assassinos de jornalista

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, prometeu nesta sexta-feira (11) punição para os autores do assassinato do jornalista Heber López Vázquez, ocorrido na quinta-feira e que elevou para cinco o número de repórteres executados no país este ano.



"Quem vive pela espada morrerá pela espada. Impunidade zero", disse o mandatário de esquerda em sua coletiva de imprensa matutina, na qual lamentou o crime após o qual dois dos supostos homicidas foram detidos.



Com López Vázquez, baleado quando chegava à sua residência na cidade de Salina Cruz, no estado de Oaxaca (sul), são cinco os jornalistas assassinados no México em 2022, segundo as estimativas dos meios de comunicação e de organizações de defesa da liberdade de imprensa.



"Pode ser que se cometam estes crimes lamentáveis, mas não há impunidade, zero impunidade, não é o mesmo de antes [...]. E esta é uma mensagem para os que se dedicam à delinquência, tanto a organizada como a de colarinho branco", advertiu López Obrador.



O governante anunciou que a família da vítima solicitou uma audiência com ele, por isso confiou o caso ao subsecretário de Direitos Humanos, Alejandro Encinas.



Na mesma coletiva de imprensa, o subsecretário de Segurança, Ricardo Mejía, confirmou que os supostos assassinos foram detidos em "flagrante" pela polícia local, que encontrou uma arma de fogo com os suspeitos.



"Estamos seguindo todas as linhas de investigação [...] para determinar o motivo e a autoria intelectual" do crime, informou Mejía, ao confirmar que o repórter não fazia parte de um programa do governo que oferece proteção a jornalistas ameaçados.



Por sua vez, López Obrador comentou que as autoridades já contam com mais informações sobre o assassinato, mas que estas devem ser mantidas em sigilo para não atrapalhar a continuidade das investigações.