Morte de caminhoneiro após suposto confronto com estrangeiros paralisa norte do Chile

A morte de um caminhoneiro após um suposto confronto com estrangeiros no norte do Chile incentivou bloqueios em várias partes do país nesta sexta-feira(11), além da suspensão de voos para esta região onde crescem os protestos contra a migração.



O sindicato dos caminhoneiros de Antofagasta decidiu na quinta-feira bloquear a estrada que liga a capital regional à cidade de Mejillones, onde um jovem caminhoneiro morreu após ser atacado com pedras por transeuntes, segundo fontes policiais. A estrada de acesso ao aeroporto também foi fechada.



Iquique também foi tomada por protestos. As duas cidades no meio do deserto do Atacama recebem há dois anos uma população de migrantes que chegam por passagens clandestinas no altiplano com a Bolívia, a cerca de 250 km.



"Segundo informações preliminares, caminhoneiros entraram em confronto com pedestres, aparentemente, um grupo de migrantes. Como resultado desse confronto, o jovem caminhoneiro teria caído de uma ponte", disse o general Gonzalo Castro.



Castro acrescentou que, segundo testemunhas, houve "participação direta de dois cidadãos estrangeiros", detidos em seguida.



Este novo incidente reativou a convocação de protestos organizados nas últimas três semanas por grupos que declaram sua xenofobia, principalmente contra os venezuelanos, a maior comunidade do país.



Desde o início de 2021, milhares de migrantes ocupam espaços públicos da região, pedindo esmolas ou esperando ajuda de parentes em outras cidades do Chile. Pelo menos 20 morreram nas travessias clandestinas.



Autoridades locais e habitantes dessas localidades acusam o governo chileno de não agir em tempo hábil para uma migração ordenada, que saiu do controle durante a pandemia em um contexto de fronteiras fechadas.



No Chile há 1,4 milhão de imigrantes, principalmente venezuelanos, seguidos por peruanos, haitianos e colombianos.