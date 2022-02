Musk acredita que Starship fará primeiro voo orbital este ano

O magnata Elon Musk apresentou os avanços no desenvolvimento do foguete interplanetário Starship, e se mostrou confiante de que o mesmo fará seu primeiro voo orbital "ainda este ano".



Musk falou na noite de quinta-feira (10) para convidados e jornalistas na base de sua companhia SpaceX, chamada Starbase, perto de Boca Chica, no sul do Texas, onde está sendo desenvolvido o impressionante foguete.



O magnata não fez grandes anúncios, mas enumerou os primeiros projetos para o Starship: lançamento de satélites e missões à Lua, entre elas uma privada, com o bilionário japonês Yusaku Maezawa a bordo.



O Starship tem 120 metros de altura, 9 metros de diâmetro e poderá colocar cerca de 100 toneladas em órbita. Musk tinha prometido um primeiro teste orbital para janeiro ou fevereiro de 2022, mas este prazo foi superado.



A companhia aguarda autorização da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), que primeiro deve avaliar as consequências ambientais das operações. A decisão é esperada para o fim de fevereiro.



"Sou otimista de que teremos essa autorização", disse Musk.



- Mudança para Flórida -



De todos os modos, a SpaceX está se preparando para mudar suas operações para a Flórida se necessário, o que transformaria a Starbase em um local dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento.



"No pior dos casos, demoraremos entre seis e oito meses para construir a torre de lançamento em Cabo [Canaveral] para decolar dali", assegurou. "Estou muito seguro de que entraremos em órbita ainda este ano", disse.



O Starship já realizou diversos voos suborbitais: depois de alguns testes que terminaram em explosões impressionantes no fim de 2020 e em 2021, a SpaceX finalmente conseguiu fazer a nave aterrizar, mas a mesma só conseguiu atingir uma altitude de 10 km.



A Nasa aposta na Starship para se tornar o módulo de aterrissagem do programa Artemis para retornar à Lua.



Uma versão da nave deverá se posicionar na órbita em torno da Lua. Os astronautas que chegarem a bordo de sua cápsula, propulsada separadamente por um foguete, embarcarão nela para que os leve e os traga de volta da superfície lunar em 2025, segundo as previsões mais otimistas.



A grande novidade é que tanto o Starship como o Super Heavy devem ser recuperados após cada voo para serem reutilizados.



Dessa forma, cada voo custará "poucos milhões de dólares", em qualquer caso "menos de dez milhões", garantiu Musk, que estima que algum dia haverá necessidade de centenas de foguetes Starship para transportar as pessoas ao espaço, com base em Marte.



Segundo o magnata, trata-se de um "seguro de vida" diante das ameaças que pesam sobre a Terra.



"O Starship será capaz de fazer isso: levar um milhão de toneladas à superfície de Marte e criar uma cidade autossuficiente", disse. "Acredito que deveríamos fazê-lo o mais cedo possível", concluiu.