Exército russo prepara novas manobras na fronteira com Ucrânia

O Exército russo se preparava, nesta sexta-feira (11), para fazer novas manobras militares na fronteira ucraniana, apesar das últimas negociações para reduzir as tensões entre Kiev e Moscou.



Em um comunicado, o Ministério russo da Defesa anunciou que 400 soldados participarão, hoje, de um "exercício tático" na região sul de Rostov, fronteiriça com a Ucrânia.



Cerca de 70 viaturas militares, incluindo tanques e drones, serão usados nestas manobras. Nelas, os soldados vão treinar para "missões de combate", segundo a mesma fonte.



Estas manobras se dão em um contexto de alta tensão em torno da Ucrânia, após o envio de 100.000 soldados russos para seu limite com a Ucrânia.



Os Estados Unidos acusam Moscou de preparar uma invasão iminente. A Rússia nega, mas condiciona uma desescalada na região ao cumprimento de uma lista de exigências consideradas inaceitáveis pelo Ocidente.



Até agora, foram realizadas várias rodadas de negociações, mas sem conseguir aliviar as tensões.



A Rússia aumentou, inclusive, sua demonstração de força nos últimos dias.



Na quinta-feira, várias dezenas de milhares de soldados russos iniciaram exercícios em grande escala na vizinha Belarus. Estas manobras devem terminar em 20 de fevereiro.



E, hoje, o Ministério russo da Defesa indicou que manobras navais foram realizadas no Mar Negro. De acordo com o ministério, os navios russos fizeram um exercício de "busca e destruição".