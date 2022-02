Coalas são declarados espécie 'ameaçada' na costa leste da Austrália

Incêndios agravaram situação de sobrevivência dos coalas (foto: Peter PARKS / AFP)

Símbolo nacional

A Austrália classificou os coalas, oficialmente, como uma espécie ameaçada ao longo de grande parte de sua costa leste, pela redução de sua população devido a incêndios florestais , doenças e desmatamento.Organizações de conservação alertam que o número destes marsupiais despencou em boa parte do leste da Austrália nas últimas duas décadas e advertem que eles podem estar caminhando para a extinção.A ministra australiana do Meio Ambiente, Sussan Ley, disse que estes animais foram designados como "ameaçados" para que seja possível oferecer-lhes um maior nível de proteção nos estados de Nova Gales do Sul, Queensland e Território da Capital Australiana."Estamos tomando ações sem precedentes para proteger o coala", acrescentou, lembrando a recente promessa do governo de alocar US$ 36 milhões para sua preservação.Símbolo internacionalmente reconhecido da fauna única da Austrália, o coala foi listado como "vulnerável" na costa leste há uma década."Os coalas passaram de não estarem nas listas a aparecerem como vulneráveis e ameaçados em uma década. É um declínio rápido e chocante", disse Stuart Blanch, cientista do WWF-Austrália."A decisão de hoje é bem-vinda, mas não impedirá que os coalas continuem caindo rumo à extinção, a não ser que seja acompanhada por leis mais fortes e incentivos para proteger as florestas", acrescentou.Os conservacionistas afirmam que é difícil estimar as populações de coalas na área, mas um grupo independente que assessora o governo disse que os números caíram de 185.000 para 92.000 entre 2001 e 2021.Para Alexia Wellbelove, da Humane Society International, os coalas da Costa Leste podem desaparecer até 2050, se nada for feito."Não podemos nos permitir mais corte de florestas", alerta.Estudos da Fundação Australiana para a Conservação mostram que o governo federal aprovou o corte de mais de 25.000 hectares de habitat de coalas desde que a espécie foi declarada vulnerável."As leis ambientais australianas são tão ineficazes que não conseguiram deter a destruição contínua do habitat dos coalas em Queensland e em Nova Gales do Sul em dez anos, quando se acreditava que a espécie já estava protegida", afirmou Basha Stasak, uma diretora da fundação."Precisamos parar de permitir que seus habitats sejam arrasados para mineração, projetos imobiliários, ou agrícolas, e extração de madeira industrial", acrescentou.Além dos incêndios devastadores que arrasaram a Austrália entre o final de 2019 e o início de 2020, os coalas já estavam ameaçados pela derrubada de florestas, seca, doenças, atropelamentos e ataques de cães, enumerou a diretora do Fundo Internacional para o Bem-Estar Alemão, Josey Sharrad."Nunca deveríamos ter deixado as coisas chegarem ao ponto de estar em risco de perder um ícone nacional", lamentou Sharrad.Segundo ela, "os incêndios florestais foram a gota d'água que entornou o copo. Isso deveria ser uma chamada de atenção para se agir mais rápido e proteger os habitats essenciais, frente ao desenvolvimento e à exploração florestal e para que se leve a sério a luta contra os efeitos da mudança climática".