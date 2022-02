Biden pede que cidadãos americanos deixem a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira (10) que os cidadãos americanos deixem imediatamente a Ucrânia, diante de uma possível invasão russa.



"Os cidadãos americanos devem sair agora", declarou Biden em entrevista à NBC News. "Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo", alertou o presidente.



Biden reiterou que, em hipótese alguma, enviaria tropas para a Ucrânia, mesmo para resgatar americanos em caso de invasão russa. "Isso é uma guerra mundial. Quando americanos e russos começam a atirar uns nos outros, estamos em um mundo muito diferente", disse.



A tensão entre Washington e Moscou está no nível mais alto desde a Guerra Fria. Líderes ocidentais recorreram à diplomacia para aliviar a situação, mas os comentários de Biden, assim como do Departamento de Estado, que também renovou sua advertência aos cidadãos americanos, podem elevar novamente a tensão.



"O que eu espero é que se (o presidente russo, Vladimir Putin) for insensato o suficiente para entrar, seja inteligente o suficiente para não fazer nada que possa afetar de forma negativa os cidadãos americanos." Biden assinalou que não precisaria comunicar isso a Putin: "Ele sabe."