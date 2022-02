Escultura de cinco mil anos é descoberta na Inglaterra

Arqueólogos britânicos desenterraram uma escultura de 5.000 anos, o achado pré-histórico mais importante do país em um século, anunciou nesta quinta-feira (10) o Museu Britânico.



O tambor de giz, que apesar do nome não tem finalidade musical, data da época do monumento pré-histórico Stonehenge e poderá ser visto na exposição sobre o período neolítico que será inaugurada no dia 17 de fevereiro no museu localizado em Londres.



"Esta é uma descoberta verdadeiramente extraordinária, a peça de arte pré-histórica mais importante encontrada na Grã-Bretanha nos últimos 100 anos", afirmou Neil Wilkin, o curador da exposição.



Segundo o museu, o tambor é "um dos artefatos mais elaborados deste período que foram encontrados na Grã-Bretanha e na Irlanda". Seu estilo lembra os objetos de Stonehenge.



O cilindro decorado foi encontrado nas sepulturas de três crianças, cujas mãos se tocavam. Foi colocado logo acima da cabeça do mais velho, junto com uma bola de giz e uma agulha de osso polido.



A descoberta ocorreu a cerca de 384 quilômetros de Stonehenge, perto da vila de Burton Agnes, no norte da Inglaterra.



Uma bola e agulhas parecidas foram encontradas em Stonehenge e seus arredores, o que sugere que os povos da Grã-Bretanha e da Irlanda compartilhavam "estilos artísticos e provavelmente crenças a distâncias consideráveis", disse o Museu Britânico.



A coleção do museu inclui três tambores semelhantes encontrados em 1889 em uma sepultura infantil a cerca de 24 quilômetros do local do último achado.



Os três artefatos, conhecidos como tambores de Folkton, estão entre "os objetos antigos mais famosos e enigmáticos já encontrados em escavações na Grã-Bretanha", apontou o museu.



Eles foram produzidos na mesma época da primeira fase da construção de Stonehenge, entre 3005 e 2890 a.C.