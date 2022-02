Venezuela anuncia prisão de '35 terroristas' na fronteira com a Colômbia

Militares capturaram "35 terroristas" na Venezuela no último fim de semana, em uma região na fronteira com a Colômbia, anunciou o procurador-geral Tarek William Saab nesta quinta-feira.



"Um total de 35 membros desses grupos irregulares foram presos em quatro operações no estado de Apure", informou Saab em declaração transmitida pela TV estatal. Eles foram acusados de terrorismo, associação criminosa, tráfico de armas e contrabando, entre outros crimes.



Desde o fim do ano passado, o governo do presidente socialista Nicolás Maduro usa o termo Tancol -Terroristas Armados Narcotraficantes da Colômbia- para se referir a grupos irregulares que atuam ao longo dos 2.219 km da fronteira entre os dois países, atingida pela violência e o contrabando.



Bogotá, a oposição venezuelana e organizações de defesa dos direitos humanos denunciam a presença na área de dissidentes da extinta guerrilha das Farc e membros do ELN, com a cumplicidade de autoridades venezuelanas, o que Caracas nega.



O chefe de operações da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, divulgou no Twitter nos útlimos dias fotos de operações militares em Apure. "Todos os grupos terroristas narcotraficantes colombianos serão expulsos, sejam quais forem seus nomes, expressou Lárez em uma de suas mensagens.



Apure foi palco em março de 2021 de combates entre militares venezuelanos e grupos armados colombianos, que deixaram 16 militares uniformizados mortos e milhares de civis deslocados. Javier Tarazona, ativista de uma ONG que reportou os confrontos e acusou o governo de ligação com dissidentes das Farc está preso desde julho.



Tarek Saab reportou que 62 irregulares foram capturados em Apure e outros dois estados fronteiriços desde setembro de 2021.



