Sting vende todo seu catálogo musical à Universal

O músico britânico Sting vendeu seu catálogo de músicas autorais, que inclui trabalhos solo e famosos sucessos com The Police como "Roxanne", à Universal Music Group, anunciou a gravadora nesta quinta-feira (10), no que constitui mais uma grande transação da indústria discográfica.



A Universal não revelou os termos financeiros do acordo, mas os jornais americanos estimam que seu catálogo vale cerca de 250 milhões de dólares.



A operação cobre todo o trabalho de composição de canções de Sting, incluindo as músicas escritas para a banda The Police.



O grupo receberá todos os lucros futuros relacionados aos direitos autorais das canções compostas pelo artista e as derivadas de sucessos como "Every Breath You Take" e "Fields of Gold".



Em um comunicado, o músico britânico de 70 anos afirmou que está feliz pelo setor editorial da Universal administrar seu catálogo.



"É absolutamente essencial para mim que o trabalho realizado ao longo da minha carreira tenha um lar onde seja valorizado e respeitado, não só para me conectar de novas maneiras com os fãs de toda a vida, mas também para apresentar minhas músicas a novas audiências, músicos e gerações", destacou.



As compras de direitos musicais vivem um boom porque podem ser muito lucrativas a longo prazo, já que o uso de cada música, seja um download, um trecho incluído em um filme ou em uma propaganda, gera o pagamento de direitos.



Também é útil para artistas focados no planejamento patrimonial e aqueles cuja renda por turnês foi afetada pela pandemia de coronavírus.



Diversas empresas compraram vários catálogos importantes, como os de David Bowie, Stevie Nicks, Paul Simon, Motley Crue, The Red Hot Chili Peppers e Shakira.



UNIVERSAL MUSIC GROUP