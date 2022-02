Doze feridos por fragmentos de drone abatido em aeroporto da Arábia Saudita

Doze pessoas ficaram feridas por destroços de um drone dos rebeldes iemenitas abatido pelo exército saudita em um aeroporto perto da fronteira, disseram autoridades nesta quinta-feira.



O ataque frustrado, reivindicado pelos rebeldes huthis, ocorre no momento em que os combates se intensificam no Iêmen, com vítimas civis dobrando nos últimos meses.



Os rebeldes huthis, próximos ao Irã e que lutam contra uma coalizão liderada pela Arábia Saudita desde 2015 que apoia o governo do Iêmen, frequentemente lançam ataques de drones contra alvos em território saudita, como aeroportos e instalações petrolíferas.



"Doze civis de diferentes nacionalidades ficaram feridos no aeroporto de Abha" depois que "as defesas sauditas destruíram um drone lançado em sua direção", disse a coalizão, citada pela agência de notícias oficial do reino SPA.



Os fragmentos caíram no aeroporto após o ataque à base aérea de Abha, que já foi alvo de ataques semelhantes dos rebeldes huthis.



"Tomaremos medidas operacionais firmes para responder à ameaça contra aeroportos e viajantes civis", disse a coalizão.



"O tráfego aéreo foi interrompido por um curto período antes de ser retomado", informou à AFP um funcionário do aeroporto, pedindo anonimato.



Em resposta, a coalizão anunciou que "bombardearia" os locais de onde os rebeldes lançam drones na capital iemenita controlada pelos huthis, Sanaa.



Os rebeldes huthis reivindicaram a responsabilidade pelo ataque de Abha e garantiram que tinham como alvo um "importante local militar".



"Reiteramos nosso aviso aos cidadãos para ficarem longe de locais militares", tuitou Yahya Saree, porta-voz militar dos huthis.



O conflito no Iêmen, que provocou pelo menos 377.000 mortes, se intensificou nas últimas semanas com várias ofensivas da coalizão internacional e das forças leais ao governo para tentar recuperar as áreas perdidas para os huthis, que são apoiados pelo Irã.