Crocodilo indonésio que passou cinco anos usando pneu como 'colar' é devolvido à natureza

Um crocodilo selvagem que viveu durante cinco anos com um pneu como uma espécie de colar, foi libertado e devolvido à natureza, informaram funcionários e habitantes de uma ilha no arquipélago indonésio.



Os conservacionistas tentavam desde 2016 atrair o crocodilo de água salgada para um rio, depois que habitantes da cidade de Palu, na ilha de Sulawesi, viram o animal com um pneu de motocicleta ao redor de seu "pescoço", como se fosse um colar.



Porém, foi um vendedor de pássaros dessa cidade quem finalmente conseguiu prender o réptil de 5,2 metros de comprimento, o qual era visto com frequência tomando sol no rio Palu, em Sulawesi Central.



"Eu só quis ajudar, detesto ver animais presos e sofrendo", disse Tili que, assim como muitos indonésios, tem só um nome.



Alguns conservacionistas acreditam que o pneu pode ter sido colocado no animal deliberadamente, em uma tentativa fracassada de prendê-lo para conservá-lo como mascote, já que no arquipélago há várias espécies diferentes desses répteis (atualmente há 14 contabilizadas em todo o mundo).