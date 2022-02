Morre Margarita Lozano, atriz espanhola que trabalhou com Buñuel e Pasolini

A atriz espanhola Margarita Lozano, que trabalhou com renomados diretores europeus como Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel e Sergio Leone, morreu na segunda-feira (7) aos 90 anos, informaram autoridades locais.



A cidade de Lorca (Murcia, sudeste), onde Lozano foi criada, declarou três dias de luto oficial pela morte de sua "filha adotiva".



"Margarita Lozano deixou um rastro muito profundo tanto no cinema como no teatro, atuando às ordens dos melhores diretores da época como Luis Buñuel, Paolo Pasolini e Mario Camus, entre outros", afirmou um comunicado do prefeito de Lorca, Diego José Mateos.



Nascida em 1931 em Tetuán, no norte de Marrocos, nesse momento protetorado espanhol, de pai militar, Lozano estudou inicialmente design e moda.



Mas abandonou os estudos para seguir uma carreira na atuação em Madri, em um primeiro momento no teatro.



Em 1961, participou em "Viridiana" do diretor espanhol Luis Buñuel, que obteve a Palma de Ouro de melhor filme em Cannes.



Na década de 1960 atuou também em produções na Itália, como "Por um punhado de dólares" de Sergio Leone com Clint Eastwood no papel principal, ou "Pocilga" de Pier Paolo Pasolini.



Lozano se retirou da cena por uma década para se dedicar à sua família, mas nos anos 80 voltou ao cinema italiano, participando de vários longa-metragens de Paolo Taviani e seu irmão Vittorio Taviani.



O arquiteto espanhol Simón Ángel Ros, amigo da atriz e quem projetou sua casa na cidade de Puntas de Calnegre, perto de Lorca, onde Lozano vivia, afirmou que sua morte foi "serena".



"Seu coração foi enfraquecendo pouco a pouco, ela não sofreu", disse à mídia local.



O único filho de Lozano, Paco, chegou no sábado da Itália, onde vive, para passar os últimos momentos com sua mãe, acrescentou o arquiteto.